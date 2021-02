Lekkasje hos Veteranbilmuseet i Haugesund - plutselig var Rolls-Roycen dypfryst

– Det gjør litt vondt å se, sier Roger Wee.

Han har nylig fått seg en ublid overraskelse i den ene bilhallen til Veteranbilmuseet i Haugesund. Der står en av juvelene i museets samling.

En hvit Rolls-Royce Silver Shadow fra 1976 som nå er dekket av istapper.

– Det er en vannledning som har frosset inne på museet, så den har sprøytet vann på bilen. Hallen er uisolert og bilen er fullstendig nedfryst, sier en oppgitt Wee.

Frykter skader

Han håper bilen skal tåle isen, men er bekymret over at den 45 år gamle bilen også er våt innvendig. Derfor er det viktig å få tørket den fort for å unngå skader.

Dersom interiøret, som består av skinnseter, tykke tepper og eksklusive trepanel, får fuktskader, kan det bli svært kostbart.

Rolls-Royce var tidligere forbeholdt overklassen. Wee anslår at denne bilen nå er verdt cirka 150.000 kroner. Foto: Privat

– Vi har satt på oppvarming i hallen nå for å få smeltet bort isen og tørke bilen. Så får vi se hvordan det går, sier Wee.

Veteranbilmuseet i Haugesund har nærmere 200 renoverte og fungerende kjøretøy. Den eldste bilen er fra 1922.

– Det ser heldigvis ut som det har gått greit med resten av museet. Det er en vegg som er full av is, og en Jaguar ved siden av har litt is på seg, men den slapp mye billigere unna, forklarer han.

Kulderekord

Det har vært iskaldt i Rogaland den siste perioden, faktisk har de to siste ukene vært de kaldeste i regionen på ti år.

Men en dypfryst bil med istapper på hører til sjeldenhetene.

– Jeg tipper bilen er verdt rundt 150.000 kroner, det er jo litt til å være en så gammel bil. Derfor håper og tror vi at det går greit, og at den ikke er ødelagt, avslutter Wee.