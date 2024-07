Leiter etter ulven i Egersund

Ulven har truleg blitt observert i Egersund:

– Me fekk melding om at nokre hadde sett det dei meinte var ein ulv i natt klokka tre, seier skadefellingsleiar for rovdyr i Rogaland, Arve Aarhus.

Det er gitt skadefellingsløyve på ulven, så eit skadefellingsteam har vore ute og sjekka staden og områda rundt.

Aarhus fortel det vil bli krevjande å finne ulven då den beveg seg mykje og raskt, og at dei er avhengige av observasjonar frå publikum.