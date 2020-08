Leirdeltakere ute av karantene

Nærkontakter ble torsdag ettermiddag satt i koronakarantene etter at to deltakere på Sola Turns sommerleir Camp Sola utviklet forkjølelsesymptomer, og derfor ble testet for covid-19. Fredag formiddag er begge prøvene bekreftet negative og karantenen opphevet, melder kommunen.