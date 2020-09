Leiing og uavgjort

FK Haugesund leiar 0–1 over Rosenborg på bortebane etter første omgang. Det var Kristoffer Velde, som skåra for laget. Viking gjekk opp til 1–0 leiing over Ålesund tidleg i omgangen, ved Zymer Bytyqi, men Ålesund utlikna 20 minutt seinare.