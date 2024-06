Leieboer-drapet i Haugesund: Tiltalte erkjenner straffskyld

Mannen som er tiltalt for drap på leieboeren sin i Haugesund i august fjor erkjenner straffskyld både for drap og for å ha stjålet penger av leieboeren. Det ble klart da rettssaken mot den tiltalte huseieren startet i Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag morgen.

Ifølge tiltalen ble leieboeren stukket flere ganger med kniv i ryggen, nakken og hodet. To av stikkene var dødelige. Avdøde ble funnet 14. august. Da hadde han ligget død i leiligheten i nesten to uker.

Den drapstiltalte mannen er også tiltalt for å ha stjålet penger fra leieboeren. Offeret hadde over 80.000 kroner i kontanter på soverommet da han ble drept, og nær 27.000 kroner av disse ble funnet på tiltalte da han ble pågrepet.