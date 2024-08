Leiar i nominasjonskomiteen i Rogaland KrF: – Olaug har gitt uttrykk for at ho ønsker attval.

– Olaug har gitt uttrykk for at ho ønsker attval. Vi tar utgangspunkt i at ho ønsker attval og skal fortsette på Stortinget, seier leiar for nominasjonskomiteen i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy.

– Viss Olaug ønsker å fortsette så synest vi i Rogaland KrF at ho har gjort ein god jobb for KrF på Stortinget. Vi håpar at ho ønsker å fortsette, held ho fram.

Første høyringsrunde i nominasjonsprosessen i Rogaland KrF er ferdig 31. august. Då skal lokallaga gi kandidatane sine for stortingslista til KrF.

– Etter det må vi gå gjennom å sjå kven vi ønsker å innstille. Då kjem vi med ei liste på 10 kandidatar. Denne blir send ut på ny høyring der lokallaga må ta stilling til kandidatane, fortel Turøy.

Lista blir deretter endeleg vedtatt i november.