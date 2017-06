– Det er blitt en helt ny golfbane, sier Ådne Stensland, daglig leder for Bærheim Golfpark i Sandnes.

For snaut to måneder siden gjorde han noe ingen andre golfbaner i verden har gjort. Nå klippes halve golfbanens areal av 64 nyansettelser. De krever verken lønn eller feriepenger, og kan jobbe 18 timer i døgnet.

Bakgrunnen for anskaffelsen var blant annet at gresset på deler av banen var vanskelig å holde pent, spesielt i perioder med mye nedbør. Hele investeringa, med 64 roboter, 70 kilometer sensorkabel og to mil strømkabel kom på tre millioner kroner.

Fem fordeler og fem ulemper

Mer om det siden. Gjennomsnittsnordmannen har langt mindre enn 230 mål plen, men likevel svirrer nå mellom 100.000 og 300.000 robotklippere rundt på norske plener, ifølge Park- og hagemaskinleverandørenes forening.

Jogrim Aabakken, testansvarlig hos Forbrukerrådet. Foto: Ole Walter Jacobsen / Forbrukerrådet

I 2016 blei det solgt 24.000 robotklippere, flere enn noen gang. Og salget har til nå i år økt med 25 prosent sammenligna med samme periode i fjor. Forbrukerrådet har lagd en guide for alle typer gressklippere, og testansvarlig Jogrim Aabakken deler gjerne de viktigste fordelene – og ulempene – med robotene.

Ulempe #1: Den koster mer enn «vanlige» gressklippere – og husk batteriet!

Sjøl om robotgressklippere har blitt rimeligere de siste åra, er de fremdeles dyrere enn andre alternativer. Manuelle gressklippere har en startpris på 500 kroner, klippere med ledning 1000 kroner og bensinklippere 2000 kroner, mens de rimeligste robotgressklipperne begynner på 6000 kroner. Og svært mange ligger på rundt 12.000.

RIMELIGST: Manuelle gressklippere har en startpris på 500 kroner, mens robotgressklipperne starter på 6000. Foto: ICRT

– Vi ser ikke bort fra at det kan være robotgressklippere i det lavere prissegmentet som kan være veldig gode, men vi ikke grunnlag for å fastslå noe. Et godt tips er å kjøpe den hos et sted hvor du har 30 dagers åpent kjøp prøve den, og se om den er god eller ikke, sier Aabakken.

I Forbrukerkjøpsloven faller robotgressklippere i kategorien for varer du kan reklamere på innen fem år.

– Men vi håper jo de skal vare mye lenger enn det, påpeker Aabakken, og legger til at det kan være lurt å velge en seriøs forhandler som både kan hjelpe deg, og ta imot en eventuell reklamasjon.

Og ikke glem robotgressklipperens batteri! Det kan være dyrt å kjøpe nytt.

– Det kan være lurt å sjekke prisen på et ekstra batteri før du velger modell, sier Aabakken.

Alle batterier taper kapasitet over tid, men hvis det er ubrukelig før det har gått tre år, er det grunnlag for reklamasjon. Aabakken har ikke oversikt over hvor mye de ulike batteriene koster, men mener det er greit å finne det ut før du velger robotgressklipper.

Forbrukerklager på robotgressklippere Ekspandér faktaboks I 2016 mottok Forbrukerrådet åtte klager på robotgressklippere

De fleste sakene gjaldt kvaliteten på klipperen, eller at reparasjonen tok lang tid. Samtlige ble løst i minnelighet.

Hittil i 2017 har Forbrukerrådet mottatt én klage. Den er på vei til Forbrukerklageutvalget, etter at motparten ikke har kommet på banen med en løsning, heller ikke etter dialog med Forbrukerrådet. – Klagetalla er ikke avskrekkende. Det ser ut til at robotgressklippere er i ferd med å bli et modent produkt som faktisk fungerer bra. Salgstalla tyder på at det er solgt noe voldsomt med robotgressklippere de siste åra, og da er det bra med såpass få klager, sier testansvarlig hos Forbrukerrådet, Jogrim Aabakken.

Ulempe #2: Før du kan slappe av, må du gjøre en jobb

TO MIL STRØMKABEL: Før Bærheim Golfpark kunne starte sine robotgressklippere, måtte de legge 70 kilometer sensor- og to mil strømkabel. De fleste hageeieren greier seg med langt mindre, men ikke glem at det er en jobb, minner Forbrukerrådet om. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Det er ikke bare å gå i butikken, og så blir plenen klipt av seg sjøl. Før du kan sette den i gang, må du legge ut sensorkabel som forteller hvor roboten skal klippe.

– Det tror jeg mange blir litt overraska over. Den skjønner ikke hvor hagen din slutter. Det kan være en del arbeid i starten, men etter at den grunnleggende jobben er gjort, bør det går greit. sier Aabakken.

Og husk også at ladestasjonen må ha strøm.

Ulempe #3: Du går glipp av «gratis» trim

Legestanden frykter at robotgressklippernes inntog gjør oss late og dovne, og Forbrukerrådet kan være enig.

– Du mister jo trim! Mange av oss sitter altfor stille, og det å klippe gress og måke snø er blant de få mulighetene vi har til å få beveget oss litt. Noen vil si at det er en ulempe, sier Aabakken.

Ulempe #4: Regn med gresstuster i huset og på terrassen

Til hageeiere med kjæledyr, barn, og støv på hjernen: Alle robotgressklippere er såkalte bioklippere. Det vil si at gresset som klippes av, blir liggende i plenen.

– Det kan være en ulempe når barna løper barbeinte rundt og drar med gress inn i huset, sier Aabakken.

Ulempe #5: Den er farlig for pinnsvin

Organisasjonen Pinnsvinhjelpen har bedt eiere av robotgressklippere om å la klipperne stå parkert om kvelden. Pinnsvin er mest aktive på denne tida av døgnet, og flere har blitt skalpert av klipperne.

– Det har dessverre vist seg, ja, sier Aabakken.

SKALPERT: Robotgressklippere ser ikke forskjell på gress og pinnsvin, og pinnsvinet skjønner ikke at robotgressklipperen er farlig. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Og så til fordelene.

Fordel #1: Du slipper å klippe plenen!

Selvfølgelig innlysende, men: Du slipper å klippe plenen! Hvis livet er fylt av gjøremål og du føler du ikke rekker alt, kan robotgressklipperen – etter innkjøp og installasjon – fikse én av oppgavene for deg.

– Jeg tror de fleste er mest opptatt av at du rett og slett slipper å klippe plenen sjøl. Det betyr at du sparer tid, sier Aabakken.

Fordel #2: Du får finere plen enn du hadde

Som nevnt bruker robotgressklipperne bioklippmetoden. Gressrestene gir gjødsel til plenen din, og plenen blir klipt langt oftere enn du sannsynligvis hadde gjort sjøl.

– Den klipper hyppig, og hyppig klipp er bra for gressmatta, sier Aabakken.

Fordel #3: God investering for eldre og bevegelseshemmede

– For folk med redusert førlighet, som ikke klarer å klippe plenen lenger, er det en kjempemulighet, påpeker Aabakken.

Fordel #4: Du kan klippe plenen på søndager – uten å irritere naboen

Robotgressklippere lager nesten ikke lyd, i alle fall ikke sammenligna med bensingressklipperen. Det er lite trolig at naboen plages med lyden av den, uansett når på døgnet den går.

Fordel #5: Den forurenser mindre

Produserer ikke avgasser, slik klippere som går på bensin gjør. At den går på strøm, gir lavere driftskostnader enn bensin hadde gjort. Du slipper dessuten å skifte olje, tennplugger og luftfiltre.

NATURENS GRESSKLIPPERE: Deler av Bærheim Golfpark klippes fortsatt manuelt. Denne gjengen hjelper til der verken vanlige gressklippere eller robotgressklippere kommer til. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Ådne Stensland, daglig leder i Bærheim Golfpark. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Ådne Stensland, daglig leder for Bærheim golfpark i Sandnes, er især enig i Forbrukerrådets tips til valg av leverandør.

– De bør ha kompetanse på robotgressklippere, serviceverksted og hjelpe til hvis noe skulle skje. Hvis du ikke er veldig handy, er det fort at du trenger det, mener han.

Da golfparken gikk til innkjøp av 64 robotgressklippere, var han ikke i tvil om hvilke kriterier som var viktigst.

– På en slik investering får du stort sett det du betaler for, så jeg ville betalt for kvalitet, mener han.

Hele investeringa, med 64 robotgressklippere, sensor- og strømkabel kosta golfbanen om lag tre millioner kroner. En høy sum, men Stensland er likevel sikker på at de på sikt kan spare penger. Alle de fire i banemannskapet beholder jobbene sine, men de kan nå bruke mer tid på andre oppgaver.

– Vi har kvitta oss med maskinen som klipte det området, og greier oss uten sommervikarene vi pleide å leie inn, sier han.