Legger utbyggingsplaner på is

Norsk Hydro legger utvidelsen av milliardanlegget for aluminiumsproduksjon på Karmøy på is inntil videre. Årsakene er et krevende marked og for høye nettkostnader skriver bransjebladet for høyre Montel. Hydro utelukker ikke at anlegget kan bli bygget senere.