Legger press på fylkespolitikerne

Sterke krefter i Rogaland Kristelig Folkeparti jobber for at partiets fylkesårsmøte skal snu, og gå inn for gratisferjer igjen her i fylket.

KrF har fylkesårsmøte i helgen, og det er kommet inn et resolusjonsforslag, der fylkestingsgruppen til partiet blir bedt om følge partiets tidligere vedtak om å støtte gratisferjer i sambandene til Kvitsøy, Vassøy, Utsira, Finnøysambandet, Ryfylkeferja og Ombo-Hjelmeland-ferja.

KrF er en del av flertallet i fylket, som vedtok å fjerne gratisferjer for kjøretøy på disse ferjesambandene.