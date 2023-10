Legger investeringer på vent

Byggingen av ammoniakkfabrikken til flere milliarder kroner i Sauda blir ikke påvirket av at en av de største investorene legger sin beslutning om å investere i fabrikken på vent.

Beslutningen om å bygge blir tatt i 2025.

Hege Økland, som leder arbeidet med å få fabrikken i Sauda opp og gå, sier til Avisa Ryfylke at det nå er viktig at staten går inn og sørger for at ammoniakk kan bli konkurransedyktig med fossilt brennstoff.

Avisa skriver videre at selskapet Trafigura, som er en av de største eierne i den planlagte ammoniakkfabrikken i Sauda, legger investeringen på vent.

Salgsprisen for grønn ammoniakk er for lav til å rettferdiggjøre investeringene, ifølge selskapet, som etterlyser hjelp fra staten.