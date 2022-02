Legg ned koronasamarbeidet

Kommunane Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har under pandemien hatt samarbeidsgrupper og faste møter med ordførarar, kommunedirektørar og faggrupper. Dette arbeidet blir nå trappa ned, etter nærare to år med jamlege møter. Smittesituasjonen er ikkje lengre så alvorleg at dette er nødvendig, seier ordførarane på Nord-Jæren.