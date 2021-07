Stavanger legevakt opplever at folk med helt vanlige sommerplager ringer og ber om hjelp.

Noen vil fornye resepter eller bestille koronatest. Andre trenger hjelp med solbrenthet, brennmanet-forbrenning, fjesingstikk, utslett eller kløe.

Leder Nina Horpestad frykter at de med akutte, alvorlige problemer ikke skal nå fram.

– Vår bekymring og utfordring er at de som burde tatt kontakt med fastlegekontoret sperrer linjene for de vi skal ta oss av, sier hun.

Hun forstår at også sommerplager kan være smertefulle og utfordrende. Men hun håper folk tenker seg mer om før de ringer legevakta.

– Vi tar oss av akutte, alvorlige tilfeller som hjerneslag, hjerteinfarkt, sterke magesmerter eller mer alvorlige ulykker, sier Horpestad.

Nina Horpestad, leder ved Stavanger legevakt. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Oppfordrer til å ringe fastlegen

Legevakta i Stavanger må henvise mange til fastlegen.

– Det gjelder for de aller fleste som ringte oss i dag tidlig. Det viser hvordan situasjonen har vært for oss den siste tiden, sier Horpestad.

Hun har sett på henvendelsene på to hverdager i mai. Da hadde legevakta mellom 700 og 800 henvendelser. Torsdag og fredag i forrige uke hadde de cirka 1200 – altså en økning på over 50 prosent.

I helga hadde de over 560 flere telefonhenvendelser enn den siste helgen i mai.

ØKNING: Legevakta i Stavanger fått over 50 prosent flere henvendelser i sommer, sammenlignet med to hverdager i mai. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Horpestad tror mange vet at fastlegen er på ferie, og derfor tar kontakt med legevakta. Men det er unødvendig, forklarer nestleder Ivar Halvorsen i Allmennlegeforeningen.

– Fastlegekontorene er ordnet slik at de kan dekke hverandre, har vikarer eller benytter seg av såkalt fraværsdekning på de mindre kontorene. Folk kan gjøre nøyaktig det samme som før og det er det samme nummeret som alltid, sier han.

Løsningen kan ligge på nett

Halvorsen mener flere plager og problemer kan løses på en langt enklere måte enn å ringe legevakta.

– Steg én er å tenke: Kan jeg løse dette selv? Spør en venn eller slå opp på internett, sier han.

– Et raskt Google-søk kan gjøre susen?

– Absolutt. Mange av de klassiske problemene har en enkel løsning en kan finne ut av på egen hånd.

Halvorsen sier at dersom det ikke er noen særlig hast med problemet kan en vente til fastlegen er tilbake.

Er derimot problemet akutt, er fastlegekontoret rett sted å henvende seg.

– Det er lite kø og folk kan få sjekket og løst problemet sitt samme dag. Likevel velger mange den enkleste løsningen og ringer legevakta for mindre problemer. Det er viktig å huske at legevakta er for alle, men ikke for alt, sier Halvorsen.