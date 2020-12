Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter å ha fått flere bekymringsmeldinger, gjennomførte en kommune på Haugalandet et tilsyn hos legen 24. november. Etter tilsynet mener kommunen å kunne dokumentere at legens koronatesting er smittefarlig og at den bryter personvernet til pasientene. Kommunens øverste administrative leder ønsker ikke å kommentere saken, men NRK har fått innsyn i dokumentene.

I vedtaket om å stenge legens testvirksomhet, skriver kommunen 3. desember:

«Måten testene gjennomføres på medfører stor smittefare. Smittefaren er en følge av at du ikke sikrer overholdelse av avstandskrav og tilstrekkelig bruk av smittevernutstyr».

Ifølge tilsynsrapporten bruker legen bare munnbind, men ikke hansker, øyebeskyttelse eller smittefrakk ved koronatesting av friske personer.

Testingen har blant annet pågått på en parkeringsplass utenfor et kjøpesenter, i korridoren på legesenteret og ved betalingsautomaten på legesenteret. Køen er ikke organisert, og kommunen mener praksisen bryter med pasientenes personvern og kravene til avstand.

I dokumentasjonen kommunen har fått tilgang til, kommer det fram at legen koronatester utenlandske gjestearbeidere på vegne av lokale bedrifter. Flere av gjestearbeiderne skal ha fått positive prøver, og minst en av disse skal også ha vært i kontakt med vanlige pasienter på legekontoret.

Legen driver sin egen privatpraksis, men er fastlegevikar. Kommunen mener derfor at det er særlig viktig å beskytte både seg selv og andre mot smitte.

Tilsynet avdekket så graverende forhold at kommunen ga legen kort svarfrist på stengingsvedtaket. Da legen ikke svarte innen fristen ble testvirksomheten stengt med umiddelbar virkning, og han får ikke åpne den igjen får han kan dokumentere at han kan og vil gjennomføre covid-19-testingen på en tilfredsstillende måte.

Både politiet og Fylkeslegen ser på saken

Kommune på Haugalandet har nå anmeldt legen til politiet for brudd på vedtak etter smittevernloven. Anmeldelsen bekreftes av politiet, som nå har satt i gang etterforskning.

– Vi ønsker å kalle både legen og andre involverte inn til avhør for å finne ut hva som har skjedd og omfanget av det, sier påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt, Lars Fredrik Bråthen.

Fylkeslegen i Rogaland har så langt bistått kommunen i saken, men vurderer å se nærmere på den.

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus i Rogaland vil vurdere over nyttår om de skal opprette en tilsynssak mot legen. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Vi har fått konkret informasjon og vil like over nyttår ta stilling til om vi også skal opprette en egen tilsynssak mot denne legen, sier fylkeslege Janne Dahle-Melhus.

Legen risikerer i verste fall å miste legelisensen.

– Hvis legens praksis ikke er i henhold til loven, så er det aktuelt for oss be Helsetilsynet vurdere en administrativ reaksjon. Det kan være alt fra en advarsel til tilbakekalling av autorisasjonen. Dette kommer an på saken og den dokumentasjonen vi vil be om, sier Dahle-Melhus.

Har stanset testingen

NRK var fredag ettermiddag i kontakt med legen. Han forteller at han har stanset med testingen.

– Da brevet kom stanset jeg testingen. Her i kommunen har det ikke vært gjort tester siden jeg mottok brevet og jeg kommer heller ikke til å gjøre det.

Han vil i løpet av helgen sette seg ned og svare på brevet.

– Jeg håper at vi kommer til en enighet.

Han avviser at han bare bruker munnbind ved testing av friske personer. Legen reagerer derimot på framgangsmåten til kommunen under tilsynet.

– De kommer på uanmeldt tilsyn, og vil ikke identifisere seg ved ankomst. Da blir stemningen dårlig. Jeg får dessuten kort varsel på å svare. Jeg har derfor bedt om juridisk bistand fra min advokat for å vurdere lovligheten av vedtaket, sier legen til NRK.