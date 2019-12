Lege fratatt autorisasjonen

Statens helsetilsyn mener lege Dagfinn Øgreid (63) er en fare for liv og helse. Nå har tilsynet inndratt kreftspesialistens autorisasjon for tredje gang, skriver Aftenblad. Helsetilsynet mener Øgreid driver eksperimentell ME- og kreftbehandling.