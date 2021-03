Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ved utgangen av februar var over 58.000 unge mellom 16 og 29 år registrert som arbeidssøkere hos Nav.

Det er en økning på 90 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

Seksjonsleder Synnøve Schei i Nav Marked Sør-Rogaland. Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

– Utviklingen er veldig bekymringsfull, sier Synnøve Schei, seksjonsleder for Nav Marked Sør-Rogaland.

Men det finnes næringer som nå jakter på unge arbeidstakere.

Anders Lindø Tengs (21) fra Eigersund hadde vært ledig i seks måneder etter fullført fagbrev som industrimekaniker. Da dukket drømmejobben endelig opp.

– Jeg ville inn i grønn energi, og ble veldig glad.

21 år gamle Anders Lindø Tengs fra Eigersund på fallredningsøvelse i Danmark der han lærer å bli vindturbintekniker. Foto: Raymond Welle / Vertikal Service

Etter å ha søkt på en rekke jobber både i bygg- og anleggsbransjen og i industrien, fikk 21-åringen endelig napp.

Nå er han på kurs i Danmark, for å lære å bli vindturbintekniker.

– Egentlig fant jeg ut at jeg ville jobbe i vindpark allerede mens jeg tok industrimekanikerfaget på videregående, men da fikk jeg beskjed om at det var umulig å få jobb uten elektrikerutdanning, sier Tengs.

Men det var mulig, for nå er han sendt på kurs av sin nye arbeidsgiver Vertikal Service AS, som driver med vedlikehold og reparasjoner.

Lars André Hagen (25) var også arbeidsledig industrimekaniker, som nå lærer å jobbe i vindturbiner. Her sammen med Linn Helen Luther, som er tilkomsttekniker. Foto: Raymond Welle / Vertikal Service

Trenger de unge

Bedriften satser for fullt på vind- og vannkraft, og har nå ansatt to unge voksne med fagbrev i industrimekanikk, som har gått arbeidsledige lenge.

– Vi trenger å få tak i flere folk, og er mest opptatt av å få de rette personene med de rette verdiene. Kompetanse kan vi gi til de som kommer til oss, sier Charlotte Yri, operasjonsleder ved bedriftens avdelingskontor i Egersund.

Charlotte Yri er operasjonsleder for Sørvestlandet i bedriften Vertikal Service AS. Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

Vertikal Service trenger unge mennesker, og samarbeider med Nav for å få tak i de rette arbeidssøkerne.

– Er dere ikke skeptiske til å hente inn ungdom som har vært ledige?

– Nei, med en god rekrutteringsprosess og dybdeintervjuer finner vi gode løsninger. Det å få inn gode, norske ungdommer er en sann glede.

– Ikke gi opp

Ifølge Nav har det hele tiden under pandemien vært bedrifter som trenger folk.

Problemet er at det ikke alltid er match mellom det som blir etterspurt, og den kompetansen de unge arbeidssøkende har.

– Vi må se hvordan vi kan øke kompetansen, særlig hos de unge. Om det finnes kurs, utdanningsløp osv., sier Schei.

– Hva er raskeste veien ut i jobb for de unge?

– Å søke på jobber, og ta direkte kontakt med bedrifter.

Lindø Tengs har foreløpig kontrakt for et prosjekt som varer i fem måneder, men et nytt oppdrag venter trolig etterpå.

Hans råd til unge som søker jobb, er å ta sjanser, og ikke gi opp.

– Det verste som kan skje er å få et nei. Prøv å utvide horisonten. Utdanningen din låser deg ikke til et yrke.

De som jobber med vedlikehold av vindturbiner bør ikke ha høydeskrekk. Foto: Vertikal Service