Lavt hotellbelegg

Haugesund og Stavanger sammen med Kristiansand ligger aller nederst på statistikken for hotellrombelegg for januar og februar. Begge stedene har bare rundt 40 prosent belegg mens Nord-Norge og Østlandet ligger på den øvre del av tabellen. Haugesund har de laveste prisene for overnatting på litt over 700 kroner.