Lavest andel utenforskap i Rogaland

Andelen unge som verken står i jobb eller er i utdanning, øker for første gang siden Nav startet sine målinger i 2017.

I fjor snudde trenden for første gang, da 4000 flere i aldersgruppen sto utenfor ved utgangen av året.

– Det er noe vi og arbeidsgivere i Norge må jobbe hardt for å snu. Mer enn noen gang trenger vi arbeidskraften de unge kan tilby. Vi vet at det er mange i denne gruppa som både kan og vil jobbe, og vi må sørge for at de får muligheten, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Rogaland, sammen med Akershus og Vestland, har lavest andel utenforskap, med alle under 19 prosent.