Lavere strømpris gir lavere resultat

Lyses resultat etter skatt for første halvår ble på 1521 millioner kroner, en nedgang på 860 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2022.

– Etter fjorårets svært høye kraftpriser er vi glade for at vi nå ser et roligere kraftmarked, selv om kraftprisene til våre kunder fortsatt er høyere enn det som har vært normalt de siste årene, sier konsernsjef Eimund Nygaard.