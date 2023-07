Lavere besøkstall enn før pandemien

Kulturlivet sliter fortsatt med ettervirkninger etter pandemien. Besøkstallet for musikk og scenekunst har falt med en fjerdedel fra 2019 til 2022, viser en ny rapport fra Kulturdirektoratet. – Statistikken bekrefter at mange fortsatt velger å være hjemme framfor å oppleve kunst og kultur på landets mange scener og saler, sier Torbjørn Urfjell, direktør for samfunn og arena i Kulturdirektoratet.