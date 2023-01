Lav tillit til Rogalandsbenken

Tilliten til politikerne på rogalandsbenken har aldri vært så lav som nå. I en undersøkelse gjort av NHO Rogaland og SR-Bank svarer åtte av ti bedriftsledere at de ikke tidligere har hatt lavere tillit til at rogalandsbenken jobber til det beste for næringslivet. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank sier til Stavanger Aftenblad at rogalandsbenken må jobbe for å gjenopprette tilliten.