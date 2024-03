Lav arbeidsledighet i Rogaland

1,8 prosent av arbeidstakerne i Rogaland er helt ledige i mars, viser tallene fra Nav Rogaland

Det er godt under landsgjennomsnittet på 2 prosent, og tallene har vært stabile siden oktober i fjor.

1, 8 prosent er 4689 personer.

Bruttoarbeidsledigheten, summen av helt ledige og arbeidsrettede tiltak, tilsvarte 5976 personer, det vil si 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten justert for sesongvariasjoner er stabil, sammenlignet med februar.

Det var lokale variasjoner i andelen helt ledige av arbeidsstyrken. Sauda og Suldal hadde lavest arbeidsledighet med henholdsvis 1,0 prosent og 0,8 prosent.

Av de større kommunene hadde Sola lavest ledighet på 1,6 prosent. Stavanger hadde en ledighet tilsvarende fylkesnivå på 1,8 prosent. Høyest arbeidsledighet finner vi i Strand med 2,6 prosent, Sandnes med 2,1 prosent og Haugesund med 2,0 prosent.

−Sauda og Suldal utmerker seg som noen av kommunene med de laveste andelene arbeidsledige i hele landet, forteller Nav-direktør Merethe P. Haftorsen.

I mars ble det utlyst 3169 ledige stillinger, noe som er en økning på 23 prosent sammenlignet med mars i fjor. Det har også vært en økning i antallet utlyste stillinger i de fleste yrkesgrupper. Yrkesgruppene som hadde flest utlyste stillinger var helse-, pleie- og omsorgsfag (696) ingeniør- og IKT-fag (368) som hadde en markant økning, og serviceyrker og annet arbeid (299).

−Lav arbeidsledighet og et høyt antall utlyste stillinger gir muligheten for at flere av de som står utenfor kan delta i arbeidslivet, sier Haftorsen.