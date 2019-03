Lav arbeidsledighet

Arbeidsledighetstallene for februar viser at det er 2,5 prosent av arbeidsstyrken som er uten arbeid. Sist Rogaland hadde like lav del helt arbeidsledige som snittet for Norge var i mars 2015. Arbeidsmarkedet i Rogaland er i ferd med å normalisere seg skriver NAV.