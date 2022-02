Lasteskip med motorstans utenfor Feistein

Lasteskipet Silver Crystal har fått motorstans vest av Feistein. Taubåt BB Ocean på veg for å assistere. Ombord er det et mannskap på 12 personer.

Hovudredningssentralen opplyser til NRK at lasteskipet held seg i posisjon med eigne propellar og at dei i tillegg har anker ombord som ikkje er teken i bruk enno. Taubåten vil vere der litt over klokka 19.00.