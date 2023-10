Lasteskip i drift i Nordsjøen

Et lasteskip har motorproblemer sør i Nordsjøen i nærheten av Ekofiskfeltet. Kystvaktskipet Bergen har tatt et midlertidig slep i skipet for å hindre at det kommer for nær plattformene på Ekofiskfeltet.

Det er bestilt slepebåt fra skipets forsikringsselskap. Den er ventet å komme frem i ettermiddag, sier direktør for miljøberedskap i Kystverket Hans Petter Mortensholm

Det er ikke fare for liv og helse, og det er derfor ikke satt i gang en redningsaksjon, opplyser redningsleder Andreas Ingsøy ved Hovedredningssentralen.

Lasteskipet er 166 meter langt og kom fra Murmansk i Russland.

Hverken Hovedredningssentralen eller Kystverket vet ikke om dette er årsaken til at helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen står.