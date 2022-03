Lastebil velta ved Mastrafjordtunnelen

I går kveld rett før midnatt velta ein lastebil like nord for Mastrafjordtunnelen på E39. Føraren, ein mann i 20-åra, synast uskadd men vart sendt til SUS for sjekk. Lastebilen trefte ein lyktestolpe før han velta, men årsaka er uvisst. Politiet opprettar sak.