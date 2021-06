Lastebil sitter fast i synkehull i Stavanger

Torsdag ettermiddag melder politiet at en lastebil sitter fast ved Revheimsveien i Stavanger. Lastebilen, som er en asfaltbil, har sunket ned i et hull i bakken.

Bakdelen av bilen sitter fast, og uhellet har skjedd rett utenfor en Pizzabakeren-restaurant.

– Det er en lastebil som har vært her på stedet for å gjøre et arbeid. Så har lastebilen gått igjennom grunnen. Det er usikkert hva som er årsaken, utover at det handler om vekta til lastebilen, sier innsatsleder Torleif Paulsen i Sør-Vest politidistrikt.

Det ser dramatisk ut, men ingen ble skadd i uhellet. Politiet jobber med å finne ut av årsaken. Foto: Lars Navestad / NRK

Ifølge politiet er det trolig en gammel kjeller på stedet der lastebilen sank ned i bakken. Kjelleren er bare dekket til med et «betong-lokk» under asfalten.

– Asfalten her er asfaltert på toppen av noen hulrom i bakken. Dette har åpenbart ikke tålt vekta. Antakeligvis har gamle synder blitt dekket over. Det har sett trygt ut, men det har det ikke vært, sier Paulsen.

Sjåføren er ute av bilen og ingen skal være skadd i uhellet.

– Det har gått stille og fredelig for seg, selv om det ser dramatisk ut.

NRK har snakket med sjåføren, som bekrefter at han er uskadet.

Det var en stund kø på veien ved siden av, fordi folk stoppet opp eller senket farten for å få med seg uhellet.

– Vi skjønner godt at folk stopper opp. Men det er jo synd at turen hjem fra jobb tar litt lenger tid for noen, sier Paulsen.

Det er ikke mulig å bruke vanlig bergingsbil for å få lastebilen opp av hullet. Det er derfor en heisekran som må gjøre jobben.

Politiet tror drivstofftanken på lastebilen kan ha blitt skadet under bergingsarbeidet som pågår nå. Brannmannskap bistår i arbeidet og skal sørge for sikkerheten på stedet.

Det kan være noe lukt av drivstoff i området, melder politiet.