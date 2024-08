Lastebil i grøft skaper trøbbel i Klepp

En lastebil har kjørt i en grøft på Lalansvegen i Klepp. Det er behov for to bergingsbiler for å håndtere dette, og den andre er på plass cirka klokka 14. Andre tunge kjøretøy vil ha problemer med å komme forbi mens dette pågår, melder politiet.