Lastebil i autovern i Lund

Brannvesenet har fått melding om et trafikkuhell i Lund, skriver de på X.

En lastebil har kjørt borti et autovern, sier vaktleder i 110-sentralen Sør-Vest. Lastebilen står på alle fire hjul, men de kan enda ikke si hvor store skader det er på lastebilen.

Politiet skriver at sjåføren av lastebilen er oppegående. Hendelsen skal ha skjedd på E39 ved Haugatjørna.

Klokka 17.10 skriver politiet at det er lite skader på lastebilen, men at føreren er under behandlign av helsepersonell. Det vurderes ambulanse til Stavanger Universitetssykehus.