Langvarige smerter med ukjent årsak er ikke innbilning, viser studie

Det er ikke noe som tyder på at pasienter som har udefinerte smerter i kroppen, har større psykiske problem enn de som har smerter med kjent årsak. Det sier Lege og professor Petter Christian Borchgrevink ved St. Olavs hospital, etter at han har gjort en studie av over 500 smertepasienter.

– Så den formeningen som så mange har, om at de med langvarige smerter av ukjent årsak er psykiske, ble veldig eksakt og godt tilbakevist, sier Borchgrevink.