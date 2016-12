Langtidsledig ber statsministeren om hjelp

«Kjære statsminister, hvordan vil det å havne på sosialen gi langtidsledige verdighet og mot til å fortsette å stå på?»

1. februar 2017 kan bli en spesiell dag for Raïssis. Da har hun vært arbeidsledig i to år. Da er det slutt på dagpengene. Da må hun på «sosialen» hvis hun ikke får jobb.

– Jeg har alltid hatt som mål, særlig det siste halvåret, at jeg ikke skal havne på sosialen, sier 51-åringen.

Nå ber hun statsministeren om hjelp i et åpent brev.

Forleng dagpengeperioden

«Å gå over fra dagpenger til sosialstønad kjennes som et nederlag. Det føles uverdig. Det burde være en mulighet for lagtidsledige som har vært aktive arbeidssøkere fra dag én, som har søkt vidt og bred over hele landet, å få forlenget dagpengeperioden» skriver Raïssis i brevet som i desember var 11.617 er arbeidsledige i Rogaland.

Her er brevet fra Ingunn Blanche Raïssis Foto: Brev

Ledigheten har ligget på mellom 10.000-12.000 i hele 2016, og Rogaland har vært fylket med høyest ledighet. Nav er særlig bekymret for langtidsledige. Omlag 6000 av de 11.600 har vært ledige i 26 uker eller mer.

En av de er altså Raïssis.

– For meg vil det ikke gå rundt økonomisk med sosialstønad. Man har ganske mange andre ting å tenke på i en arbeidssøkerprosess, og derfor har jeg skrevet et åpent brev til Erna Solberg, sier hun.

– Det går ut på at det bør åpnes en mulighet for langtidsledige som nå går mot sosialstønad om en forlenget dagpengeperiode. Det bør bli utvist skjønn for det. Spesielt for veldig aktive arbeidssøkere. Vi havner bare i en annen statistikk, men vi er like arbeidsledige.

Mistet jobben rett før jul

– Heldigvis er det halv skatt i desember og det gikk til julepresangene.

Juletiden i år har vært spesiell for Raïssis. Hun forteller at hun fikk beskjeden om at hun mistet jobben rett før jul i 2014.

– Jeg hadde planlagt å få jobb etter jul, men det ble ikke slik. Jeg er veldig glad i jul, men det er mer bekymringer enn gleder akkurat nå, sier hun.

Nå har hun søkt om sosialstønad.

– Jeg har allerede sendt søknad for sosialstønad. Mine dagpenger stopper 31. januar og det er 6 uker behandlingstid.

Men nå finnes det håp.

– Jeg skal på jobbintervju i romjulen. Jeg fikk det etter å ha skrevet et innlegg i avisa tidligere i høst, sier 51-åringen.