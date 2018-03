Langt færre elbiler

Tallet på elbiler i Tausambandet har stupt de to første månedene i år, skriver Strandbuen. Reduksjonen er på hele 70 prosent der det reise over 8000 biler i fjor i de to første månedene mot litt over 2000 i år. Gaute Gangnes i Norled har ingen god forklaring på nedgangen annet enn at enn taktsøkning for elbiler i sambandet.