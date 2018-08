Lange køar i Arsvågen

Det blir meldt om lange køar i Arsvågen. Svein N. Nordskog ventar på ferja over til Mortavika, og trur at køen er omtrent ein kilometer lang – Det er kø så langt eg kan sjå. Eg har venta i snart ein time, seier han til Stavanger Aftenblad. Grunne skal vera at ei ferja er sendt opp til Haljemsambandet.