Lang ventetid for å komma over E134 på Haukelifjell

Ventetida er om lag to timar for dei som skal køyra E134 over Haukelifjell frå aust mot vest måndag ettermiddag. Det opplyser trafikkoperatør Ole Martin Kjeldsen. Strekninga er kolonnekøyrt grunna uvêr.

– Tilbakemeldingane er at det er stor trafikk. Men no tek dei med seg om lag 150 til 200 bilar per kolonne, så dei får med seg mange bilar i slengen, seier han.

Det er også meldt om lang kø for å komma inn på E39 frå fylkesveg 42, Sirdalsveien ved Helleland, skriv Aftenbladet.