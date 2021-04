Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dagen i dag viser tydelig hvilke utfordringer vi har.

Det sier vaktleder Johan Fossum i selskapet Avarne.

Det var de som hadde ansvar for å holde orden på køen, da Stavanger kommune i dag startert med massevaksinering for innbyggere mellom 18 og 64 år.

Det gikk ikke lang tid før han måtte tilkalle ekstra mannskap.

– Det er mye logistikk å få køen til å gå slik den gjør nå. Målet er jo at det skal komme enda flere hver dag, da må vi ha en plan for hvordan vi skal løse det, sier Fossum.

Se hvor lang køen var

Her kan du se hvor lang køen var da NRK var på besøk på vaksinesenteret.

– Lengre enn den trenger å bli

Køen strakte seg fra vaksinesenteret på messehallen Forum Expo til DNB Arena, som er rundt en halv kilometer unna. Flere i køen var dårlig til beins. Minst én person sto i køen med krykker. Ventetiden var opp mot 40 minutt.

Den største årsaken til den lange køen var trolig at flere av de fremmøtte kom for tidlig til avtalen sin.

Vaktleder John Fossum sier at de i samarbeid med Stavanger kommune må finne ut hvordan de skal løse køproblematikken framover. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Mange kommer altfor tidlig, flere kommer én time før tiden. Da blir køen lenger enn den trenger å bli, sier Erik Bjerk, avdelingsleder for vaksinetjenesten i Stavanger kommune.

– Dette er første dagen med fullt trøkk og mange pasienter. Alle som er med er ganske nye, og noe opplæring foregår ennå, legger han til.

Tove Andersen var en av dem som kom presis, men hun måtte likevel finne seg i lang ventetid.

– Det er jo ganske lang kø. De oppfordret til å komme på tiden for å slippe kø, men slik ble det ikke. Men det er jo første gang de gjør dette, så vi får ha litt tålmodighet, sier Andersen.

Oppfordrer folk om være presise

Nå har Bjerk en klar oppfprdring til folk som skal vaksinere seg framover.

– Vi vil si at folk må komme på tida. Det er da vi vil ha de her. Så må også vi få systemene til å rulle enda bedre.

Erik Bjerk er avdelingsleder for vaksinetjenesten i Stavanger kommune. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han tror ikke kommunen har undervurdert hvor lang tid de bruker på hver pasient. Alle systemene fungerte tirsdag, men det gikk tregere enn planlagt.

– Vi håper at dette går bedre i morgen, sier Bjerk.

Vil ha friheten tilbake

Til tross for lang kø: 600 personer skal ha fått vaksinen i dag. Noe som var helt etter planen.

Og for de NRK snakket med, inkludert Roel Heusschen, var gleden over å få vaksinen det viktigste.

– Det er bra at veien til normalen er på gang. Om ikke lenge håper jeg at grensene åpner og at vi får friheten tilbake. Det gleder jeg meg til, sier Heusschen etter å ha fått sitt første stikk.

Roel Heusschen var svært glad for å få vaksinen. Han har slekt i Belgia og Nederland, som han håper han snart kan treffe. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Massevaksinering i Stavanger Ekspandér faktaboks I Stavanger har 90.000 innbyggere i aldersgruppen mellom 18-64 med underliggende sykdommer fått tilbud om vaksine.

57.000 har så langt takket ja.

For øyeblikket tilbyr Stavanger kommune Pfizer. Kilde: Stavanger kommune