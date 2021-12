Landstrømanlegg utsatt et år

Det planlagte landstrømanlegget på Garpaskjær i Haugesund blir ikke ferdig til 1. januar 2022 slik planen var. Anlegget skal bli Europas største landstrømanlegg for skip og har fått støtte fra Enova. Nå har selskapet som står bak anlegget, Havnekraft AS, fått ja fra Enova til å utsette oppstarten med et år, skriver Haugesunds Avis. Årsaken til utsettelsen er leveringsproblemer på en del komponenter til anlegget, skriver avisen.