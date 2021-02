Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Landstreffet er årets høydepunkt for mange russ, men i fjor ble festen spolert på grunn av koronapandemien.

Etter avlysningen søkte Rogaland Fritidspark, som arrangerer russetreffet i Kongeparken, på kompensasjonsordninger fra Kulturrådet.

Landstreffet søkte om 17,1 millioner kroner, men får utbetalt 8,5 millioner. Festivalarrangøren får altså under halvparten av summen de håpet på.

– Det beløpet er ikke i nærheten av å dekke våre kostnader. Vi har tilbakebetalt 34 millioner kroner til russen etter avlysningen i fjor. Vi har tatt opp store banklån for å få refundert dette. Det har vært en langvarig og kostbar prosess, sier pressesjef for Landstreffet, Aasmund Lund.

Aasmund Lund er pressesjef for Landstreffet. Foto: Erik Waage

– Håpet på mer

Lund er glad for hjelpen bransjen nå får. Mandag ble det delt ut 120 millioner kroner i kompensasjonsmidler til store festivalaktører som måtte avlyse i fjor.

– Jeg er fornøyd med at det har blitt etablert en rekke støtteordninger for kultur. Vi føler at staten prøver å hjelpe så godt de kan. Nå skal vi sette oss nærmere inn i denne tildelingen, for vi hadde helt klart håpet på mer, sier Lund.

Han er usikker på hvilke konsekvenser det får for Landstreffet at de får langt mindre støtte enn de søkte om.

– Det er for tidlig å si. Pandemien kom overraskende på oss, og det har vært et veldig vanskelig og utfordrende år. Men nå er vi forberedt på at verden ikke er som den pleier, sier Lund.

Hvorfor Landstreffet får mindre penger enn de søkte om, forklarer Kulturrådet slik:

– Avkortingen skyldes i hovedsak at de har søkt om kompensasjon basert på et forventet budsjett for 2020, i stedet for et gjennomsnitt av resultatene de siste årene, skriver kommunikasjonsrådgiver Thomas Hansen i en e-post til NRK.

Ulike alternativer

I fjor var Landstreffet utsolgt, det ble solgt rundt 14.500 billetter. Russen fikk til slutt refundert 80 prosent av billettprisen.

Noen valgte også å benytte seg av andre alternativer, som billett til årets treff.

Også til årets russefest ble billettene revet vekk på kort tid. Men det hersker stor tvil om det blir Landstreff i Kongeparken i 2021.

– Vi planlegger forskjellige alternativer. Det viktigste er at det blir gjennomført på en trygg og forsvarlig måte. Vi er godt forberedt til å gjøre de endringene som må til for å kunne gjennomføre, sier Lund.

Ved en eventuell avlysning i år, vil billettkjøperne få full refusjon.

Nedslående beskjeder

På et møte med russen i forrige uke sa Erna Solberg at hun ikke tror at det blir Landstreff i år på grunn av pandemien.

Det kan derimot være mulighet for mindre arrangement, sa statsministeren.

Tidligere har også Folkehelseinstituttet (FHI) uttalt at det ikke er sannsynlig at man kan avholde et Landstreff med så mange mennesker i mai.

Kompensasjon til store festivaler Ekspandér faktaboks Kulturrådet betalte mandag ut mer enn 120 millioner kroner i kompensasjonsmidler til store festivalaktører som måtte avlyse i 2020: Tons of Rock får hele søknadsbeløpet på 36,1 millioner kroner.

Palmesus har søkt om 35,1 millioner kroner og får 27,1.

Live Nation Norway har søkt om 25 millioner kroner som arrangør og får 24,7.

Festningen har søkt om 20,8 millioner kroner og får 8,1.

Momentium Live har søkt om 18,5 millioner kroner og får 8,4.

Rogaland Fritidspark har søkt om 17,1 millioner kroner og får 8,5.

Idyllfestivalen har søkt om 13,5 millioner kroner og får 8,7. Fra før har rundt 1.200 mindre aktører fått utbetalt penger høsten 2020. Det er også noen få søkere, som Stavernfestivalen, som ikke har fått utbetalt ennå. Kilde: Kulturrådet