Landro ferdig i Sandnes Ulf

Steffen Landro og Sandnes Ulf ble i dag enige om å avslutte Landros arbeidsforhold med umiddelbar virkning.

Det skriver klubben i en pressemelding.

Landro ble ansatt som trener i november 2019, og hadde egentlig kontrakt ut året.

– Steffen Landro har vært et friskt pust i klubben. Han har hatt klare tanker fra dag én, satt en ny standard for treningskultur og hatt egne meninger og skapt et engasjement rundt klubben som vi setter pris på, sier daglig leder Tom Rune Espedal.

– Likevel må vi som klubb innse at den posisjonen vi befinner oss i akkurat nå er svært utfordrende. Dette er en prosess som har pågått i noen uker med god dialog fra begge parter, sier han ifølge pressemeldingen.

Bojan Zajic tar over hovedtreneransvaret for de lyseblå til ny hovedtrener er på plass.