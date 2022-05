Landets mest attraktive by

Sandnes er kåret til landets mest attraktive by i år.

Sandnes får prisen for arbeidet som er gjort for å utvikle sentrum gjennom mange år, som juryen i Attraktiv by mener kanskje er det mest vellykkede offentlige byrom den har sett.

Sandnes konkurrerte med Bryne og Harstad om tittelen landets mest attraktive by 2022.