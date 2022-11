Landets billigste kollektivkort

Et bredt politisk flertall i Rogaland fylkeskommune er blitt enige om neste års budsjett.

Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er blant annet blitt enige om å ikke øke prisen på verken ungdomskortet og månedskort for studenter.

Ifølge gruppeleder for Venstre betyr dette at både ungdomskort og månedskort for studenter er landets billigste.