Lam drept av ulv

Fylkesmannen i Agder har gitt fellingstillatelse etter at et lam er drept av en ulv like i nærheten av fylkesgrensen til Rogaland. Ulven har trolig drept et lam til og skadet to sauer i Sirdal. Jaktlag leter etter ulven som trolig er et streifdyr.