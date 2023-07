Lagmannsretten støttar Vassbakk mot påtalemakta

Gulating lagmannsrett gir ikkje påtalemakta rett til å ta pant i eigedommen til Johny Vassbakk. Vassbakk er dømt i tingretten for å ha drepe Birgitte Tengs på Karmøy og til å betale foreldra til Birgitte 1.2 millionar kroner i oppreising. Påtalemakta vil ha løyve til å ta pant i huset til Vassbakk, for å sikre at han ikkje sel unna eller gir vekk eigedommen sin. Men nå har lagmannsretten sagt nei. Retten meiner det er truleg at Vassbakk kjem til å gjera opp for seg, dersom han blir dømt i ankesaka.