Lagmannsretten åpner for frifinnelse

Agder lagmannsrett åpner for frifinnelse av Birgitte Tengs' fetter. Det viser dokumenter NRK har fått tilgang på. Agder lagmannsrett skriver i et dokument at det har vært en betydelig utvikling av saken i tiden etter lagmannsrettens kjennelse 25. mai 2020.

Her ble den forrige begjæringen avslått.

Nå mener lagmannsretten at begjæringen til Tengs sin fetter skal fremmes til ordinær behandling.

Der skal lagmannsretten ta stilling til både frifinnelse og erstatningskravet.

En mann i 50-årene fra Karmøy ble tidligere i høst pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995.

Aftenbladet meldte om saken først.