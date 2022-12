Lager strøm av drikkevannet

Det interkommunale selskapet IVAR skal produsere strøm av drikkevannet, skriver Stavanger Aftenblad. Det skjer i forbindelse med at det lages ny hovedledningen for vann fra Gjesdal til Stavanger. På grunn av høydeforskjellen mellom Gjesdal og Stavanger må vannet bremses for at det ikke skal bli for høyt trykk. Det gjør IVAR ved å sette inn en turbin som kommer til produsere nok strøm til 90 boliger.