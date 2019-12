Lågare inntekter på Jæren

Bøndene på Jæren tener mindre enn bønder elles i fylket, det skriv Jærbladet. Tal fra forskingsinstituttet Nibio viser at bøndene si gjennomsnittsinntekt for 2018 låg på vel 270.000 kroner per årsverk på Jæren, medan bønder elles i fylket og i Agder hadde ei snittinntekt på nesten 298.000 kroner.