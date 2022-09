Lågare bot for elsparkesykkel-promille

Ei 27 år gammal kvinne er dømt til å betale ei bot og har mista førarkortet i 18 månader for å ha hatt promille medan ho brukte elsparkesykkel. Det har Sør-Rogaland tingrett bestemt.

I tilståingsdommen har kvinna fått 30.000 kroner i bot. Ifølgje dommen skulle bota ha vore på over 80.000 kroner viss dei same prinsippa som ei tidlegare omtalt sak blei brukt. Her fekk ein mann og ei kvinne over 80.000 kroner, eller halvannan gonger månadsinntekt, i bot.

Kvinna blei stoppa same helg som dei to andre. Denne helga var det berre nokre få dagar sidan loven om promille på elsparkesykkel blei skjerpa. 15. juni blei promillegrensa 0,2 for køyring på elsparkesykkel, same grense som for bil. 15. juni var ein onsdag.