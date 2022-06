Lærlingemangel i Dalane-regionen

I Dalane-regionen står framleis 53 ungdomar utan tilbod om læreplass, skriv Dalane Tidende. Rogaland er i noregstoppen når det gjeld å få unge ut i lære, men sør i fylket er mangelen på læreplassar stor.

– Noreg treng at fleire vel yrkesfag. To av tre bedrifter manglar relevant kompetanse, og etter­spurnaden etter fagarbeidarar er stor. Difor er det so viktig at bedriftene tek inn lærlingar, seier regiondirektør i NHO, Tone Grindland til avisa.