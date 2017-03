Laben har analysert de mystiske gule klumpene

I det siste har turgåere og søppelplukkere funnet mystiske gule klumper langs Jærstrendene. Klumpene er i ulike størrelser, knudrete, og i en sterk gul farge. Akkurat hva klumpene er for noe, har vært et mysterium. Derfor ble prøver av klumpene sendt inn til et laboratorium.

Les saken: Finner mystiske klumper på Jærstrendene

Nå er svaret fra laben klart. Det viser seg at klumpene er en form for voks.

– Det er nærliggende å tro at det er parafinvoks. Men vi kan heller ikke utelukke at det er rapsolje, sier assisterende fylkesmiljøvernsjef Erik Cockbain hos Fylkesmannen i Rogaland.

Kritisk til lovverket

Fylkesmannen har ingen formell rolle i arbeidet med å rydde strendene for søppel, men Cockbain og kollegaene har i likhet med friluftsrådet fått flere meldinger fra folk som spør hva de gule klumpene kan være for noe.

Nå lurer Cockbain på hvor klumpene kan stamme fra.

– Det er sannsynlig at de kommer fra tankvask til havs. Store skip med parafinvoks om bord har renset og vasket tankene sine ute på havet. Dette har de anledning til i henhold til internasjonalt lovverk, så trolig stammer klumpene fra det vi kan kalle lovlig forurensning, sier han.

I miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen er de lettet over at klumpene ikke er farlige for mennesker, men samtidig bekymret for hvordan fugler og dyr vil reagere hvis de spiser av klumpene.

– Jeg vet at det jobbes med å få bukt med problemet på europeisk nivå. Når tankvask fører til denne type forurensning, er det åpenbart noe galt med systemet. Vi setter spørsmålstegn ved det internasjonale lovverket som tillater tankvask til havs, sier Cockbain.

Kan håndteres som vanlig søppel

Nestleder Ingun Haukedal i Jæren friluftsråd sier de fortsetter å få meldinger fra folk som finner de gule klumpene på strendene. Hun er fornøyd med at svaret fra laben viser at det er trygt å plukke klumpene og kaste de på vanlig måte.

– Klumpene har lav giftighet, som det heter i svaret fra laben. Det betyr at det ikke er farlig for våre frivillige å ta på klumpene, og man kan trygt plukke og kaste de som vanlig strandsøppel, sier Haukedal.

– Det er godt å vite at de som plukker søppel ikke blir utsatt for noe farlig, legger hun til.

Hvis de gule klumpene er parafinvoks, er de et organisk produkt som vil brytes ned over tid. De har også et høyt smeltepunkt, noe som betyr at de ikke vil smelte i solen.