La igjen bag med kniver

Vektere observerte i morgentimene en mann som befant seg inne i et av teltene i Vågen i Stavanger. Mannen løp fra stedet da vekterne kom, og hadde lagt igjen en veske som blant annet inneholdt kniver. Knivene hører trolig til i et av teltene, og var trolig et forsøk på tyveri, sier operasjonsleder.