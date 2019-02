Kyrkja held ope på Karmøy

I kveld opnar Torvastad kyrkje på Karmøy etter at ekteparet Jarle Hegerland (46) og Ann-Cathrin Losvik (48) omkom i Røldal. Vikarsokneprest Jon Ådnøy seier til Haugesunds Avis at hendinga rører mange, og at det er viktig å ha ein samlingsplass.