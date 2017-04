Kyllingproduksjon nesten tredoblet på ti år

Se tabell nederst i saken.

– Kylling er sunt, magert og godt. Jeg kjøper mer nå enn tidligere, sier Solveig Lilledal, som er ute og handler lørdag.

Mye tyder på at det er mange som har samme oppfatning. En oversikt fra Fylkesmannens landbruksavdeling, over det bøndene i Rogaland bidrar med av mat til forbrukerne, viser en klar tendens.

Leder i Rogaland Bondelag Marit Epletveit mener bøndene er flinke til å snu seg rundt og tilpasse seg etter det forbrukerne vil ha. Foto: Mari Friestad / NRK

I 2006 produserte rogalandsbøndene 9.000 tonn kyllingkjøtt. I løpet av ti år økte dette jevnt, og i 2016 ble det levert 24.814 tonn kyllingkjøtt. Det tilsvarer en økning på 173 prosent, altså nesten en tredobling.

– Kyllingprodusentene har skjønt at mange mener kyllingkjøtt er det sunneste kjøttet å spise. De har tatt utfordringen og sett at etterspørselen er stor på grunn av helsegevinsten forbrukerne ønsker ved å spise kylling, mener leder i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit.

Kyllingproduksjonen skiller seg fra annen kjøttproduksjon, for det er markedskreftene som styrer etterspørselen, ikke markedsordninger.

Butikkslakter Steffen Ommundsen sier kundene vil ha kylling fordi det er sunt og raskt å lage. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Kylling blir bare mer og mer populært. Det er et magert og sunt produkt. Mange kommer fra treningssenteret og går rett til kyllingdisken. Det er enkelt og raskt å lage, og inneholder mye protein, sier butikkslakter Steffen Ommundsen, ved Coop Mega på Madla Amfi.

Mindre rødt kjøtt

Produksjonen av storfekjøtt er i samme periode redusert fra 14.000 tonn til 13.000 tonn – en nedgang på åtte prosent. Det er blitt færre kyr fordi hver ku melker mer enn tidligere. Da går også kjøttproduksjonen ned. Epletveit sier det er underproduksjon av storfekjøtt. Hun tror nå på en økning igjen.

Hereford er en ammeku som flere bønder i Rogaland ønsker å satse på. Foto: ENRIQUE MARCARIAN / Reuters

– Vi ser at flere vil satse på ammekyr, der det nå er mulighet å få tilskudd fra Innovasjon Norge. Det vil få opp produksjonen av storfekjøtt igjen, sier hun.

Ammekyr er kjøttfulle raser som hereford, charolais, aberdeen angus, limousin og simmental. Disse rasene føder kalver som de ammer opp, før de går til slakt.

I Rogaland er det rundt 100 bønder som har søkt om tilskudd, og snart skal det deles ut 42 millioner kroner til bønder som vil satse på ammekyr.

Egg i trøbbel

Hver tredje høne i Norge er i Rogaland. Produksjonen av egg har økt jevnt de siste ti årene. I 2006 kom det nesten 15.000 tonn egg fra Rogaland. I 2016 ble det levert nesten 18.000. Men her er det ventet store utfordringer for eggprodusentene etter at flere dagligvarekjeder bare vil selge egg fra frittgående høner.

Frukt og grønt

Produksjonen av grønnsaker i Rogaland har også økt i denne tidsperioden. Antall produserte salathoder står for den største økningen, med en dobling fra 2,4 millioner i 2006 til 4,7 millioner i fjor.

Produksjon av tomater og agurk har begge økt med rundt 20 prosent.